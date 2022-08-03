Mersin gündem haberi: Mısır ve Yunanistan'dan Akdeniz'de ortak tatbikat - Haberler

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Mersin gündem haberi: Mısır ve Yunanistan'dan Akdeniz'de ortak tatbikat

Mersin gündem haberi: Mısır ve Yunanistan'dan Akdeniz'de ortak tatbikat

Mersin habere göre Mısır Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, Mısır ve Yunanistan'ın Akdeniz'de ortak deniz tatbikatı düzenlediği bildirildi.

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Mısır Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, Mısır ve Yunanistan'ın Akdeniz'de ortak deniz tatbikatı düzenlediği bildirildi.

Mısır ve Yunanistan, Akdeniz'de ortak tatbikat düzenledi. Mısır Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, "Silahlı kuvvetlerin diğer ordularla eğitim seviyesini ve uzmanlık alışverişini teşvik etme planı çerçevesinde, iki ülke kuvvetleri kuzey filo bölgesinde (Mısır'ın) deniz eğitimi gerçekleştirdi" denildi. Tatbikata Mısır'ın "el-Moaz" korvetinin ve Yunanistan'ın "HS Ikaria" çıkarma gemisinin katıldığı belirtilen açıklamada, eğitimin iki donanmanın deneyim alışverişinde bulunmasına ve ortak çıkarlar elde etmek için birbirlerinin yeteneklerinden öğrenmelerine olanak sağladığı ve bölgede deniz güvenliği ve istikrarının korunduğu belirtildi.

Tatbikatın, denizdeki hayati bir hedefin potansiyel tehditlere karşı korunması ve deniz mayınlarının imhası da dahil olmak üzere çeşitli eğitim programlarını kapsadığı ifade edildi. Öte yandan geçtiğimiz yıl kasım ayında Yunanistan, Mısır, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Yunanistan'da ortak bir hava ve deniz tatbikatı düzenlemişti.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Yunanistan Akdeniz Mısır Güncel Haberler

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