Mersin gündem haberi... Mersin polisi vatandaşları çeşitli konularda bilgilendirdi Güncel Haberler Edinilen Mersin gelişmesine göre Mersin'in Tarsus ilçesinde, polis ekiplerince vatandaşlara çeşitli konularda bilgilendirme yapıldı. Mersin'in Tarsus ilçesinde, polis ekiplerince vatandaşlara çeşitli konularda bilgilendirme yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik, Aile İçi ve Kadına Şiddetle Mücadele, Toplum Destekli Polislik, Trafik Denetleme ve Terörle Mücadele şubeleri ekipleri, ilçedeki bir alışveriş merkezinde vatandaşlarla görüştü. Ekipler, uyuşturucu ve terörle mücadele, şiddetin önlenmesi, dolandırıcılık, asayiş ve trafik kuralları konularında vatandaşları bilgilendirdi. Vatandaşlara çeşitli uyarıların yer aldığı broşürler de dağıtıldı. Güncel Kaynak: AA / Aleyna Coşkun Tarsus Mersin Güncel Haberler

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