Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mersin gündem haberi | Mersin'de trafik denetimi yapıldı

Güncel Haberler

Mersin gündem haberi | Mersin'de trafik denetimi yapıldı

Gelen Mersin haberine göre Mersin'de jandarma ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Adana 5. Bölge Müdürlüğü ekiplerince trafik denetimi gerçekleştirildi.

Mersin'de jandarma ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Adana 5. Bölge Müdürlüğü ekiplerince trafik denetimi gerçekleştirildi.

İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ekiplerce D-750 kara yolu Çamalan mevkisinde yapılan denetimde yük taşıyan araçlar kontrol edildi.

Sürücülerin dinlenme, çalışma sürelerine uyup uymadığını kontrol eden ekipler, alkollü araç kullanımı ve sigorta işlemleri ile ilgili de denetim yaptı.

Denetimlerde sürücülere can güvenliği için trafik kurallarına uyulması konusunda uyarılarda bulunuldu.

Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal - Güncel

Jandarma Tragger Mersin Adana Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title