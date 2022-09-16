Son dakika haberi: Terör örgütü YPG/PKK operasyonunda 2 zanlı yakalandı Güncel Haberler Son dakika haber... Mersin'de terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Mersin'de terör örgütü YPG/ Pkk'ya yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG üyesi olduğu belirlenen 2 kadın zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Akdeniz ilçesindeki adreslere düzenlenen operasyonda, bir dönem örgüt içerisinde silahlı faaliyet yürüttüğü de tespit edilen 2 şüpheli yakalandı. Adreslerde, çok sayıda dijital materyal ve doküman ele geçirildi. Jandarmaya götürülen zanlıların işlemleri sürüyor. Güncel Kaynak: AA / Serkan Avci Mersin PKK YPG Güncel Haberler Son Dakika

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