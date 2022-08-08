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Mersin haber: MERSİN'DE PKK ŞÜPHELİLERİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

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Mersin habere göre MERSİN'de terör örgütü PKKKCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

MERSİN'de terör örgütü PKKKCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube ekipleri, bazı kişilerin, terör örgütü PKK'nın Türkiye'de gerçekleştirdiği ilk saldırının yıl dönümü olan 15 Ağustos için eyleme hazırlandığı olduğunu belirledi. Ekipler, kimlikleri tespit edilen şüphelilerin adreslerine 'Temizleme-2' adı verilen operasyon düzenledi. Özel harekat polislerinin de desteğiyle 5 adrese giren ekipler, C.A.T., A.Ç., D.G., F.S. ve A.T.'yi gözaltına aldı; yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel materyal bulundu.Şüphelilerin, 2015-2016 yıllarında terör örgütü adına araç kundakladıkları, molotoflu ve taşlı saldırılar düzenledikleri saptandı. Bu suçlardan haklarında işlem yapılan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Emniyet Müdürlüğü PKK Güncel Haberler

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