Mersin gündem haberi | Mersin'de otomobilin çarptığı motosikletteki 2 kişi yaralandı Mersin gündem haberi... Mersin'in Silifke ilçesinde otomobilin motosiklete çarpması sonucu yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı. Mersin'in Silifke ilçesinde otomobilin motosiklete çarpması sonucu yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı. S.Y'nin kullandığı 33 V 3661 plakalı otomobil, Atakent Mahallesi'ndeki yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan 63 VB 631 plakalı motosiklete çarptı. Savrulan motosiklet, yolcu minibüsüne çarparak durdu. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ile arkasındaki kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince Silifke Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobil sürücüsü S.Y. de ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü. Kaza anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Güncel AA / Murat Pancar Münir Karaloğlu Mersin Güncel Haberler

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