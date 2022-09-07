Son dakika haberi: Mersin'de orman yangını; 110 hane tahliye edildi Güncel Haberler Son dakika haberleri... KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI'NDAN HELİKOPTER DESTEĞİMersin'in Gülnar ilçesinde sabah saatlerinde başlayan orman yangını devam ederken, alevleri kontrol altına alma çalışmalarına Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan helikopterlerle destek verildiği belirtildi. KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI'NDAN HELİKOPTER DESTEĞİ Mersin'in Gülnar ilçesinde sabah saatlerinde başlayan orman yangını devam ederken, alevleri kontrol altına alma çalışmalarına Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan helikopterlerle destek verildiği belirtildi. Konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Mersin'in Gülnar ilçesinde devam eden orman yangınını söndürme çalışmalarına Kara Kuvvetlerimize ait helikopterler ile destek sağlamaya devam ediyoruz denildi. (DHA) Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Kara Kuvvetleri Komutanlığı Mersin Güncel Haberler Son Dakika

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