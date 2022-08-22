Mersin gündem haberi: Mersin'de kayalıklarda 3 gün mahsur kalan keçiyi itfaiye kurtardı Güncel Haberler Gelen Mersin haberlerine göre Mersin'in Toroslar ilçesinde dağ yamacındaki kayalıklarda 3 gün mahsur kalan keçi, itfaiye ekiplerince kurtarılıp sahibine teslim edildi. Mersin'in Toroslar ilçesinde dağ yamacındaki kayalıklarda 3 gün mahsur kalan keçi, itfaiye ekiplerince kurtarılıp sahibine teslim edildi. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sadiye Mahallesi'nde hayvancılıkla uğraşan Mehmet Oksal, 3 gün önce kaybolan keçisinin Fenerce mevkisindeki kayalıklarda mahsur kaldığını fark etti. Oksal'ın durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Halatla yamaca inen ekipler, sarp kayalıklardan kurtardığı keçiyi sahibine teslim etti. Güncel Kaynak: AA / Burcu Kaya Toroslar İtfaiye Mersin Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Mersin gündem haberi: Mersin'de kayalıklarda 3 gün mahsur kalan keçiyi itfaiye kurtardı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.