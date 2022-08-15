Mersin gündem haberi | Mersin'de kavgaya müdahale eden polis bıçakla hafif yaralandı Mersin gelişmesine göre Mersin'in Tarsus ilçesinde, kavgaya müdahale eden polisi bıçakla yaralayan zanlı gözaltına alındı. Mersin'in Tarsus ilçesinde, kavgaya müdahale eden polisi bıçakla yaralayan zanlı gözaltına alındı. Mithatpaşa Mahallesi'nde oturan A.E, elektrikli bisikletini çaldığı iddiasıyla İ.Ö'nün aynı mahalledeki evine gitti. Taraflar arasındaki tartışma, aile üyelerinin de dahil olmasıyla kavgaya dönüştü. İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen polis ekipleri, tarafları ayırmaya çalıştı. Bu sırada İ.Ö, bıçakla bir polis memurunu kolundan yaraladı. Ekipler, zanlıyı gözaltına aldı. Hafif yaralanan polisin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Güncel AA / Selahattin Özbozkurt Tarsus Mersin Güncel Haberler

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