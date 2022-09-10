Kargo aracında 56 kilo 200 gram esrar ele geçirildi Güncel Haberler Mersin'de düzenlenen operasyonda, 5 farklı kargo paketinde 56 kilo 200 gram esrar ele geçirildi. Mersin'de düzenlenen operasyonda, 5 farklı kargo paketinde 56 kilo 200 gram esrar ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, doğu illerinden kargoyla batıdaki şehirlere uyuşturucu sevkiyatı gerçekleştirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Teknik takibin ardından bir kargo aracına operasyon düzenlendi. Araçtaki aramalarda, 5 kargo paketinde toplam 56 kilo 200 gram esrar ele geçirildi. Kargoyu gönderen ve gerçek alıcılara yönelik operasyonel çalışma devam ediyor. ?????????????? Güncel Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal Narkotik Mersin Güncel Haberler

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