Mersin gündem haberi... Mersin'de kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli yakalandı Güncel Haberler Mersin haberler: Mersin'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda bir zanlı gözaltına alındı. Mersin'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda bir zanlı gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin tespitine yönelik çalışma kapsamında bir tütün fabrikasına operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramada, paketler halinde 2 bin 700 kilogram sahte bandrollü tütün ve 1300 sahte bandrol ele geçirildi. Polis ekipleri, 1 şüpheliyi gözaltına aldı. Güncel Kaynak: AA / Burcu Kaya Mersin Güncel Haberler

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