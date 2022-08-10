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Mersin gündem haberi: Mersin'de "dana etli" diye satılan sucuğun tavuk etinden yapıldığı belirlendi

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Mersin gündem haberi: Mersin'de 'dana etli' diye satılan sucuğun tavuk etinden yapıldığı belirlendi

Mersin gündem haberi | Mersin'in Tarsus ilçesinde, etiketsiz olduğu gerekçesiyle el konulan 10 kilogram sucuğun, "dana etli" diye satışa sunulduğu ancak tavuk etinden üretildiği belirlendi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde, etiketsiz olduğu gerekçesiyle el konulan 10 kilogram sucuğun, "dana etli" diye satışa sunulduğu ancak tavuk etinden üretildiği belirlendi.

Tarsus Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zabıta ve Sağlık İşleri müdürlükleri ekiplerince, işletmelerde gıda denetimi gerçekleştirildi.

Ergenekon Mahallesi'ndeki bir işletmede yapılan kontrollerde, "dana etli" diye satılan 10 kilogram sucuğa etiketsiz olduğu gerekçesiyle el konuldu.

Analiz yapılmak üzere ürünlerden numune alındı. Numunelerden çıkan sonuca göre sucuğun tavuk etinden yapıldığı belirlendi.

AA / Selahattin Özbozkurt - Güncel

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