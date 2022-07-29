Mersin gündem haberi: Mersin'de ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu kişi aranıyor - Haberler

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Mersin gündem haberi: Mersin'de ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu kişi aranıyor

Mersin gündem haberi: Mersin'de ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu kişi aranıyor

Mersin haberleri: Mersin'in Tarsus ilçesinde, ailesinin 5 gün önce kayıp başvurusunda bulunduğu kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

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Mersin'in Tarsus ilçesinde, ailesinin 5 gün önce kayıp başvurusunda bulunduğu kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Hacıhamzalı Mahallesi'ndeki evinden 5 gün önce üzüm ve bamya toplamak için tarlaya giden Uğur Taşyürek'ten (62) haber alamayan ailesi durumu jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.

Jandarmanın yanı sıra aramaya katılan Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri de bölgedeki kuyularda çalışma gerçekleştiriyor.

AA / Selahattin Özbozkurt - Güncel

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