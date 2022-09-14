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Mersin gündem haberi... Mersin'de 350 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

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Mersin gündem haberi... Mersin'de 350 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

Mersin gündem haberine göre Mersin'in Tarsus ilçesinde, otomobilinde 350 kilogram kaçak tütün ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde, otomobilinde 350 kilogram kaçak tütün ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, kaçak tütün taşıdığı belirlenen otomobil Damlama Mahallesi'nde durduruldu.

Araçta 350 kilogram kaçak tütün bulan jandarma ekipleri, sürücüyü gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Aleyna Coşkun - Güncel

Jandarma Tarsus Mersin Güncel Haberler

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