Mersin gündem haberi... Mersin'de 350 kilogram kaçak tütün ele geçirildi Güncel Haberler Mersin gündem haberine göre Mersin'in Tarsus ilçesinde, otomobilinde 350 kilogram kaçak tütün ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı. Mersin'in Tarsus ilçesinde, otomobilinde 350 kilogram kaçak tütün ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, kaçak tütün taşıdığı belirlenen otomobil Damlama Mahallesi'nde durduruldu. Araçta 350 kilogram kaçak tütün bulan jandarma ekipleri, sürücüyü gözaltına aldı. Güncel Kaynak: AA / Aleyna Coşkun Jandarma Tarsus Mersin Güncel Haberler

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