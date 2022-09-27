Haberler ›› Güncel ›› Mersin gündem haberi... İçişleri Bakanlığı: Mersin'in Mezitli ilçesinde polisevine yönelik saldırıyı gerçekleştiren PKK'lı 2 teröristten birinin Dilşah Ercan olduğu... - Haberler

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