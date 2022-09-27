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Mersin gündem haberi... İçişleri Bakanlığı: Mersin'in Mezitli ilçesinde polisevine yönelik saldırıyı gerçekleştiren PKK'lı 2 teröristten birinin Dilşah Ercan olduğu...

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Mersin gündem haberi... İçişleri Bakanlığı: Mersin'in Mezitli ilçesinde polisevine yönelik saldırıyı gerçekleştiren PKK'lı 2 teröristten birinin Dilşah Ercan olduğu...

Mersin gündem haberi: İçişleri Bakanlığı: Mersin'in Mezitli ilçesinde polisevine yönelik saldırıyı gerçekleştiren PKK'lı 2 teröristten birinin Dilşah Ercan olduğu belirlendi.

İçişleri Bakanlığı : Mersin'in Mezitli ilçesinde polisevine yönelik saldırıyı gerçekleştiren PKK'lı 2 teröristten birinin Dilşah Ercan olduğu belirlendi.

Kaynak: AA / Orhan Onur Gemici - Güncel

İçişleri Bakanlığı Mezitli Mersin PKK Güncel Haberler

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