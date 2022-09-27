Mersin gündem haberi... İçişleri Bakanlığı: Mersin'in Mezitli ilçesinde polisevine yönelik saldırıyı gerçekleştiren PKK'lı 2 teröristten birinin Dilşah Ercan olduğu...
Güncel Haberler
Mersin gündem haberi: İçişleri Bakanlığı: Mersin'in Mezitli ilçesinde polisevine yönelik saldırıyı gerçekleştiren PKK'lı 2 teröristten birinin Dilşah Ercan olduğu belirlendi.
İçişleri Bakanlığı : Mersin'in Mezitli ilçesinde polisevine yönelik saldırıyı gerçekleştiren PKK'lı 2 teröristten birinin Dilşah Ercan olduğu belirlendi.
Kaynak: AA / Orhan Onur Gemici - Güncel