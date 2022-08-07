Mersin gündem haberi: İç Ege ve Batı Akdeniz'in iç kesimleri için kuvvetli sağanak uyarısı - Haberler

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Mersin gündem haberi: İç Ege ve Batı Akdeniz'in iç kesimleri için kuvvetli sağanak uyarısı

Mersin gündem haberi: İç Ege ve Batı Akdeniz'in iç kesimleri için kuvvetli sağanak uyarısı

Mersin yerel gündem haberine göre İç Ege ve Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde yarın kuvvetli sağanak bekleniyor.

 - Güncelleme:

İç Ege ve Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde yarın kuvvetli sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, yarın öğle saatlerinden itibaren İç Ege ile Batı Akdeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak Manisa, Uşak, Afyonkarahisar, Denizli, Isparta ve Burdur çevreleriyle Kütahya'nın güney, İzmir, Aydın, Muğla ve Antalya'nın iç kesimlerinde yerel kuvvetli olacak.

Ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Cankut Taşdan - Güncel

Kütahya Antalya Akdeniz Ege Güncel Haberler

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