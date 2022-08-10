Mersin gündem haberi: Ersin Tatar: KKTC'nin Doğu Akdeniz'de rolü ve önemi var

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Abdülhamid Han sondaj gemisinin göreve uğurlanmasına değinerek, "Dün bildiğiniz Abdülhamit Han gemisinin seyre çıkmasıyla belki Doğu Akdeniz'deki bu zenginliklerin keşfedilmesinde bir adım daha atılmış oluyor. Bütün bu münasebetlerde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin rolü ve önemi vardır. Çünkü netice itibarıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Doğu Akdeniz'deki bir Türk devletidir" dedi.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, dün Konya'da 5. İslami Dayanışma Oyunları açılış törenine katıldıktan sonra bugün Karaman'a geçti. Valiliği ziyaret eden Tatar, 1571'de Karaman'dan Kıbrıs'a göç yapıldığını belirterek, "Hepinizin de bildiği gibi 1571'de Kıbrıs fethinden sonra oraya gidip yerleşen insanlarımızın soyağaçlarına baktığımızda bu bölgeden gitmiştir. Dolayısıyla bizlerin de burada mutlaka akrabaları var. Kan bağlarımız, gönül bağlarımız var. Aynı coğrafyanın insanları olarak yıllardan sonra tekrar burada buluşmak, sizlerle bu muhabbeti ve sohbeti yapmak bana göre çok büyük bir önem taşımaktadır" dedi.

2025 yılında KKTC'nin İslami Dayanışma Oyunlarında yerini alacağı mesajını veren Tatar, bu yıl Konya'da düzenlenen oyunlara neden katılamadıklarını açıkladı. Tatar, "Biz siyasi nedenden dolayı İslam İşbirliği Teşkilatı'na bir gözlemci üye olarak, tam üye olarak değil, gözlemci üye olduğumuz için bu oyunlara katılamadık. Bizim gençlerimiz tabii bunun üzüntüsü içerisindeydiler. Ben de dün akşam Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da desteğiyle çeşitli, farklı sorularla orada münasebet ve temaslarda bulundum. Bu sıkıntıyı aktardım. Netice itibarıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Kıbrıs Türk halkı, kendi gençliğiyle her platformlarda böyle bir müsabakalara katılmak ister. En doğal hakkıdır diye düşünmek istiyorum. Zaten spor denildiğinde, kardeşlik, dil, dayanışmadır, güzelliklerdir, barıştır, huzurdur. Akşam bütün konuşmalarda bunları ifade etmiştir. Yaptığım temaslarla inşallah 2025 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türk gençliği de orada yerine alır" diye konuştu.

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