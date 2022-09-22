Mersin haberleri... Erdemli'de sağanak ve dolu etkili oldu Güncel Haberler Mersin gündem haberi | Yağış görüntüsü Erdemli'de sağanak ve dolu etkili oldu MERSİN - Mersin'in Erdemli ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu günlük hayatı olumsuz etkiledi. Yağış görüntüsü Erdemli'de sağanak ve dolu etkili oldu MERSİN - Mersin'in Erdemli ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu günlük hayatı olumsuz etkiledi. İlçenin yüksek kesimindeki Sorgun ve Toros mahallelerinde sağanak nedeniyle sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağışın ardından başlayan dolu, bazı tarım arazilerinde hasara yol açtı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, zarar gören alanlarda çalışma yaptı. Güncel Kaynak: AA / Muhammed Şavk Hisarcık Erdemli Mersin Güncel Haberler

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