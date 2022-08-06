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Mersin gündem haberi... Erdemli Belediye Başkanı Tollu, LGS'de başarılı öğrencileri kutladı

Mersin gündem haberi... Erdemli Belediye Başkanı Tollu, LGS'de başarılı öğrencileri kutladı

Mersin haber: Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, belediye bünyesindeki kurs merkezinde eğitim alarak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında başarılı olan öğrencileri tebrik etti.

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Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, belediye bünyesindeki kurs merkezinde eğitim alarak Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) sınavında başarılı olan öğrencileri tebrik etti.

Tollu, yazılı açıklamasında, belediyenin açtığı kurs merkezinde LGS sınavına hazırlanan öğrencilerden 102'sinin fen lisesi kazandığını bildirdi.

Kurs merkezinin başarı oranının yüzde 80 olduğunu ifade eden Tollu, sınavda başarılı olan öğrencileri kutladı.

AA / Güncel

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