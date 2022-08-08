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Mersin gündem haberi | Ege Bölgesi, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Eskişehir çevrelerinde sağanak uyarısı

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Mersin gündem haberi | Ege Bölgesi, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Eskişehir çevrelerinde sağanak uyarısı

Mersin haberi: Meteoroloji Genel Müdürlüğü; Ege Bölgesi, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Eskişehir çevrelerinde yarın için sağanak uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ; Ege Bölgesi, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Eskişehir çevrelerinde yarın için sağanak uyarısında bulundu.

Genel Müdürlükten yapılan tahmine göre, yarın öğle saatlerinden sonra Ege Bölgesi'nde Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Denizli, Manisa, İzmir'in kuzey ve doğu çevreleri, Aydın ve Muğla'nın iç kesimleri ile Batı Akdeniz'in Burdur ve Isparta çevreleri ile Antalya'nın iç kesimlerinde ve Eskişehir çevrelerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Yeşim Sert Karaaslan - Güncel

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Eskişehir Akdeniz Ege Güncel Haberler

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