Mersin gündem haberi | Chp, Mersin'deki Saldırıyla İlgili Partiyi Hedef Alan Açıklamalara Suç Duyurusunda Bulunacak

Gelen Mersin haberine göre CHP’nin avukatı Celal Çelik, Mersin’de polisevine yönelik saldırıyla ilgili CHP’ye yönelik itham ve iftiralara karşı suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı.

CHP'nin avukatı Celal Çelik, Mersin'de polisevine yönelik saldırıyla ilgili CHP'ye yönelik itham ve iftiralara karşı suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı.

CHP'nin avukatı Celal Çelik, Mersin'de polis evine saldırının ardından CHP'ye yönelik itham ve iftiralara karşı suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı. Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan ve sosyal medyada da paylaşan Çelik, şunları belirtti:

"Alçak terör örgütü tarafından Mersin Polisevi'nde gerçekleştirilen menfur terör eylemi üzerinden ahlaksızca siyasi rant devşirmeye çalışan ve bu kapsamda iftira ve hakaretlere başvuran siyasiler ile havuz medyasının kirli kalem ve ilgilileri bilmelidir ki; CHP haksızca itham etmek, iftiralara maruz bırakmak, terör örgütleri ile yan yana göstermek, teröristleri koruduğu haksız algısı yaratmak elbette yaptırımsız bırakılmayacaktır! Tam da bu nedenlerle tüm sorumluları hakkında derhal suç duyurusunda bulunulacaktır."