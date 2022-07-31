Mersin gündem haberi... Antalya'daki trafik kazasında ölen öğretmenin cenazesi Mersin'de defnedildi Mersin gündem haberi... Antalya'da motosikletinin aydınlatma direğine çarpması sonucu yaşamını yitiren öğretmenin cenazesi, memleketi Mersin'in Tarsus ilçesinde toprağa verildi. Antalya'da motosikletinin aydınlatma direğine çarpması sonucu yaşamını yitiren öğretmenin cenazesi, memleketi Mersin'in Tarsus ilçesinde toprağa verildi. Antalya Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edilen 36 yaşındaki Hakkı Sucugil'in cenazesi, Tarsus Şehir Mezarlığı'na götürüldü. Aile ve yakınlarının katıldığı cenaze namazının ardından öğretmenin naaşı, toprağa verildi. Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Atatürk Bulvarı'nda dün aydınlatma direğine çarpan 07 ALU 287 plakalı motosikletin sürücüsü Sucugil, hayatını kaybetmişti. Güncel AA / Ahmet Can Erdogan Antalya Tarsus Mersin Güncel Haberler

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