Mersin Gülnar'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Mersin'in Gülnar ilçesinde meydana gelen orman yangını, Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenemedi, bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.
Mersin'in Gülnar ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Büyükeceli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi.
Ekiplerin karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
Bölgedeki soğutma çalışması sürüyor.