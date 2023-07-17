Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Mersin Gülnar'da ki orman yangınının kontrol altına alındığını duyurdu. Ayrıca, diğer bölgelerdeki yangınlara müdahale çalışmalarının da hız kesmeden devam ettiğini belirtti.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Mersin Gülnar'da ki orman yangınının kontrol altına alındığı açıkladı.

Bakan Yumaklı sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Mersin Gülnar'da ki yangının kontrol altına açıkladı. Ayrıca, Bakan Yumaklı yaptığı paylaşımda yurdun farklı bölgelerinde devam eden yangınlara müdahalelerin hız kesmeden devam ettiğini vurgulayarak, "Mersin, Gülnar'daki orman yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Hatay Belen, Çanakkale, Adana Karaisalı ve Mersin Mezitli'deki yangınları kontrol altına alma çalışmalarımız aralıksız sürüyor" ifadelerini kullandı. - ANKARA