Mersin Gülnar'da Tarım Arazisinde Yangın Kontrol Altına Alındı
Mersin'in Gülnar ilçesinde Çukurasma Mahallesi'nde çıkan tarım arazisi yangını, Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz bilinmiyor ve soğutma çalışmaları devam ediyor.
Mersin'in Gülnar ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın kontrol altına alındı.
Çukurasma Mahallesi'ndeki bir tarım arazisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine gelen Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince alevler kontrol altına alındı.
Arazide soğutma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA / Yalçın Taşlıalan - Güncel