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Mersin Gülnar'da Orman Yangınlarına Karşı İki Helikopter Görevlendirildi

Mersin Gülnar'da Orman Yangınlarına Karşı İki Helikopter Görevlendirildi
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Mersin'in Gülnar ilçesinde orman yangınlarıyla mücadele için Orman Bölge Müdürlüğü tarafından tahsis edilen iki helikopter görevlendirildi. Helikopterler, ilçede yangınlarla mücadele çalışmalarına destek verecek.

Mersin'in Gülnar ilçesinde orman yangınlarıyla mücadele çalışmalarına destek için 2 helikopter konuşlandırıldı.

Orman Bölge Müdürlüğünce tahsis edilen helikopterler, ilçeye gönderildi.

Gülnar Orman İşletme Müdürlüğü bünyesinde görev alacak hava araçları, merkezde ve Büyükeceli Mahallesi'nde konuşlandırıldı.

Orman İşletme Müdürü Serdar Karaca, 2 helikopterin orman yangınlarıyla mücadele çalışmalarına destek vereceğini belirtti.

Kaynak: AA / Yalçın Taşlıalan - Güncel
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