Mersin Gülnar'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Mersin Gülnar'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
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Mersin'in Gülnar ilçesinde Tırnak Mahallesi'nde çıkan orman yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi, soğutma çalışmaları devam ediyor.

Mersin'in Gülnar ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Tırnak Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışması sürüyor.

Kaynak: AA / Yalçın Taşlıalan - Güncel
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