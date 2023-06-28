Mersin Gülnar'da Kurban Bayramı Namazı Kılındı

Mersin'in Gülnar ilçesinde Kurban Bayramı namazı kılındı. İlçede çok sayıda kişi Merkez Camisi'ne gelerek bayram namazını kıldı ve dua etti. Gülnar Kaymakamı ve Belediye Başkanı da cemaatle bayramlaştı.

Mersin'in Gülnar ilçesinde Kurban Bayramı namazı kılındı.

İlçede çok sayıda kişi namaz kılmak için Merkez Camisi'ne geldi. Yan yana saf tutan vatandaşlar, vaazın ardından bayram namazı kıldı, dua etti.

Gülnar Kaymakamı Musa Ayyıldız ve Belediye Başkanı Alpaslan Ünüvar, namazın ardından cemaatle daha da sonra polis, sağlık çalışanları ve diğer ilçe protokolüyle bayramlaştı.