Mersin Gülnar'da Elektrik Trafosundan Sıçrayan Yangın Kontrol Altına Alındı
Mersin'in Gülnar ilçesinde bir elektrik trafosundan çıkan yangın, çalılıklara sıçradı. İtfaiye ekipleri yangına hızlı bir şekilde müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.
Mersin'in Gülnar ilçesinde elektrik trafosundan çalılığa sıçrayan yangın söndürüldü.
Büyükeceli Mahallesi'nde bulunan trafodan çıkan yangın, yakındaki çalılıklara sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Gülnar Belediyesi itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti.
Kısa sürede kontrol altına alınan yangın söndürüldü.