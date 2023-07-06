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Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinden, Vali Pehlivan'a ziyaret

Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinden, Vali Pehlivan'a ziyaret

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Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Sarı, Vali Ali Hamza Pehlivan'a ziyarette bulundu.

Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Sarı, Vali Ali Hamza Pehlivan'a ziyarette bulundu.

ESOB Başkanı Sarı ve beraberindeki üyeler, ziyarette Pehlivan ile makamında görüştü.

Ziyarette, esnaf ve sanatkarların taleplerine yönelik çeşitli konularda değerlendirme ve bilgi alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: AA / Aleyna Coşkun - Güncel

Ali Hamza Pehlivan Mersin Güncel Haberler

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