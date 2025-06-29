Mersin Erdemli'de Orman Yangını Çıktı

Mersin Erdemli'de Orman Yangını Çıktı
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Mersin'in Erdemli ilçesinde akşam saatlerinde çıkan orman yangınına karşı ekipler, hızla müdahale ediyor. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangının yerleşim yerlerine sıçramaması için çalışmalar devam ediyor.

MERSİN'in Erdemli ilçesinde orman yangını çıktı. Ekiplerin bölgedeki söndürme çalışması devam ediyor.

Akşam saatlerinde ilçeye bağlı Esenpınar Mahallesi'ndeki ormandan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyen yangına ekipler, müdahale ediyor. Bölgede arazöz ve tankerlerle sürdürülen çalışmalarda, yangının yerleşim yerlerine tesir etmeden söndürülmesi için zamanla yarışılıyor.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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