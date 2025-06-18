Mersin Erdemli'de Orman Yangını Çıktı

Mersin Erdemli'de Orman Yangını Çıktı
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Mersin Erdemli'de Orman Yangını Çıktı
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Mersin'in Erdemli ilçesinde Elbeyli Mahallesi'nde orman yangını çıkarken, bölgeye çok sayıda yangın söndürme ekibi sevk edildi. Alevlere müdahale başlatıldı.

MERSİN'in Erdemli ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye çok sayıda yangın söndürme ekibi sevk edildi.

Erdemli ilçesi Elbeyli Mahallesi'nde saat 13.00 sıralarında orman yangını çıktı. Alevleri ve yoğun dumanı fark eden mahalleli, durumu, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı helikopter, çok sayıda arazöz, su tankeri ve yangın söndürme işçileri sevk edildi. Ekipler, yangının yayılmasını önlemek için müdahaleye başladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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