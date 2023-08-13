Mersin Erdemli'de Orman Yangını
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Mersin'in Erdemli ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.
Mersin'in Erdemli ilçesinde orman yangını çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.
Edinilen bilgiye göre, Erdemli'nin Kayacı vadisinde öğle saatlerine doğru ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek yayılırken, Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler hemen müdahaleye başladı.
Ekipler yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalelerini sürdürüyor. - MERSİN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel