Mersin Erdemli'de Kayacı Vadisi'nde çıkan orman yangını söndürüldü

Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı Kayacı Mahallesi'nde bulunan Kayacı Vadisi'nde çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahale ile kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaklaşık 2.5 hektar kızılçam ormanı zarar gördü.

Mersin'in Erdemli ilçesinde dünyaca meşhur Kayacı Vadisi'nde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahale ile söndürüldü.

İlçeye bağlı Kayacı Mahallesi Kayacı Vadisi'nde saat 17.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. Yangına 5 helikopter, 21 arazöz, 9 su tankı ve 203 personel ile müdahale edildi. Yoğun çabalar sonucu yangın saat 20: 50 itibariyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Mersin Valiliğinden yangınla ilgili yapılan açıklamada "Erdemli ilçemizin Kayacı Mahallesi, Kayacı Vadisi mevkiinde, yerleşim yerlerine uzak bir alanda saat 17.30 sularında çıkan orman yangına 5 helikopter, 21 arazöz, 9 su tankı ve 203 personel ile müdahale edilmiş; saat 20.50 itibariyle yangın kontrol altına alınmıştır. Soğutma çalışmaları devam etmektedir. Yaklaşık 2.5 hektar kızılçam ormanının zarar gördüğü yangının çıkış sebebi henüz tespit edilememiş olmakla birlikte, konuya ilişkin olarak başlatılan tahkikat devam etmektedir." ifadelerine yer verildi. - MERSİN