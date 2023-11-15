Mersin Erdemli'de Hafif Ticari Araç ile Cip Çarpıştı, Sürücü Yaralandı

Mersin Erdemli'de meydana gelen trafik kazasında hafif ticari araç ile cip çarpıştı. Kazada hafif ticari araç devrildi ve sürücü yaralandı. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Mersin Erdemli'de hafif ticari araç ile cip çarpıştı. Hafif ticari aracın devrildiği kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Mersin-Antalya D-400 karayolu üzerinde Erdemli ilçesine bağlı Kocahasanlı Mahallesi üç tepe kavşağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, S.E. idaresindeki 33 VJH 25 plakalı hafif ticari araç ile M.T. yönetimindeki 34 EUV 316 plakalı cip ile kavşakta çarpıştı. Kazayla birlikte hafif ticari araç devrildi, sürücüsü de yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili polis, olay yerinde inceleme yaptı. - MERSİN