Mersin Erdemli'de çıkan yangın kontrol altına alındı

Mersin'in Erdemli ilçesinde, otluk ve ağaçlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Toros Mahallesi Değirmenbaşı mevkisinde, otluk ve ağaçlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Erdemli Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında yaklaşık 10 dönümlük alan zarar gördü.