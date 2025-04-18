Mersin Erdemli'de 4-6 Yaş Kur'an Kursu Açıldı
Mersin'in Erdemli ilçesinde 4-6 yaş grubundaki öğrencilere eğitim veren Kur'an Kursu'nun yapımının tamamlandığı ve eğitim vermeye başladığı açıklandı. Kurs resmi açılışını önümüzdeki günlerde yapacak.
Mersin'in Erdemli ilçesinde yapımı tamamlanan Muhammed Mustafa Üzer 4-6 Yaş Kur'an Kursu'nda eğitim başladı.
İlçe Müftülüğü ile Türkiye Diyanet Vakfı Erdemli Şubesince Akdeniz Mahallesi'nde yapımı tamamlanan kursta 4-6 yaş arası öğrencilere eğitim veriliyor.
Kursu ziyaret eden Kaymakam Aydın Tetikoğlu, Belediye Başkanı Mustafa Kara ile İl Müftüsü Aydın Yığman, İlçe Müftüsü İbrahim Yiğit'ten bilgi aldı.
Kursta 8 sınıf, 2 oyun, 2 uyku odası bulunduğu ve 200 öğrenci kapasiteli olduğu belirtildi.
Kursun resmi açılışının önümüzdeki günlerde yapılacağı öğrenildi.
Kaynak: AA / Güncel