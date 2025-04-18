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Mersin Erdemli'de 4-6 Yaş Kur'an Kursu Açıldı

Mersin Erdemli'de 4-6 Yaş Kur'an Kursu Açıldı
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Mersin'in Erdemli ilçesinde 4-6 yaş grubundaki öğrencilere eğitim veren Kur'an Kursu'nun yapımının tamamlandığı ve eğitim vermeye başladığı açıklandı. Kurs resmi açılışını önümüzdeki günlerde yapacak.

Mersin'in Erdemli ilçesinde yapımı tamamlanan Muhammed Mustafa Üzer 4-6 Yaş Kur'an Kursu'nda eğitim başladı.

İlçe Müftülüğü ile Türkiye Diyanet Vakfı Erdemli Şubesince Akdeniz Mahallesi'nde yapımı tamamlanan kursta 4-6 yaş arası öğrencilere eğitim veriliyor.

Kursu ziyaret eden Kaymakam Aydın Tetikoğlu, Belediye Başkanı Mustafa Kara ile İl Müftüsü Aydın Yığman, İlçe Müftüsü İbrahim Yiğit'ten bilgi aldı.

Kursta 8 sınıf, 2 oyun, 2 uyku odası bulunduğu ve 200 öğrenci kapasiteli olduğu belirtildi.

Kursun resmi açılışının önümüzdeki günlerde yapılacağı öğrenildi.

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Kaynak: AA / Güncel
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