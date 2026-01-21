Haberler

Mersin'de 3.9 büyüklüğünde deprem

Mersin'in Erdemli ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD tarafından verilen bilgiye göre, deprem saat 16.12'de 7 kilometre derinlikte kaydedildi ve kent merkezinde hissedildi. İlk belirlemelere göre olumsuz bir durum yaşanmadı.

