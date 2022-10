MERSİN ECZACILAR ODASI BAŞKANI, ARACININ ÖNÜ KESİLİP DÖVÜLDÜ

MERSİN Eczacılar Odası Başkanı Özgün Sağır, aracıyla seyir halindeyken daha önceden eczane ruhsatı sebebiyle aralarında anlaşmazlık bulunan eczacının kardeşi tarafından önü kesilerek darbedildi. İfadesinin ardından serbest bırakılan B.E. ise trafik yüzünden tartıştılarını ileri sürdü.

Olay, merkez Yenişehir ilçesine bağlı Eğriçam Mahallesi Okan Merzeci Bulvarı üzerinde meydana geldi. Caddede aracıyla seyir halinde olan Eczacılar Odası Başkanı Özgün Sağır, aracının önüne kesen B.E. tarafından önce aracının içinde ardından dışarıda darbedildi. Hastaneden darp raporu alan Sağır, B.E., hakkında şikayetçi oldu. Gözaltına alınan B.E., savcılık işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. B.E.'nin emniyetteki ifadesinde, trafik yüzünden tartıştıklarını, Sağır'ı daha önce tanımadığını birbirlerini darp ettiklerini söylediği öğrenildi.

'ARACIMIN ÖNÜNÜ KESEREK SALDIRDI'

Meslektaşlarının protesto ettiği saldırıyla ilgili açıklama yapan Sağır, Cuma günü iş yerimden çıktıktan sonra aracımla seyir halinde iken tanımadığım bir şahıs aracıyla önümü kesti. Yanıma yaklaşınca konuşmak için camımı indirdim, 'Sen eczacılar odası başkanı değil misin' diyerek yüzüme yumruk vurdu. Ardından kapımı açarak darp etmeye başladı. Çevredekilerin yardımıyla elinden kurtuldum. Giderken de tehdit savurdu dedi.

'MESLEKTAŞIMIZIN KARDEŞİ'

Kendisine saldıran kişinin daha önce eczane açmak için başvuru yapan ancak başvurusu onaylanmayan meslektaşı N.E.'nin kardeşi olduğunu belirten Sağır, Meslektaşlarımız, yaklaşık 7-8 ay önce bize iş yeri açmak için başvurusu oldu. Fakat başvuru usulsüzdü ve bunu meslektaşımız da biliyordu. Bildiği için de başvurusunu geri çekti. Demek ki olayı içlerinde büyütmüşler. Aynı gün hem darp raporumuzu aldık hem de ifademizi verdik. Şikayetçi olduk ama ifadesinin ardından serbest bırakılmış diye konuştu. DHA)