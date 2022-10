Mersin Eczacılar Odası Başkanı, aracının önü kesilip dövüldü

MERSİN Eczacılar Odası Başkanı Özgün Sağır, aracıyla seyir halindeyken daha önceden eczane ruhsatı sebebiyle aralarında anlaşmazlık bulunan eczacının kardeşi tarafından önü kesilerek darbedildi. İfadesinin ardından serbest bırakılan B.E. ise trafik yüzünden tartıştılarını ileri sürdü.

Olay, merkez Yenişehir ilçesine bağlı Eğriçam Mahallesi Okan Merzeci Bulvarı üzerinde meydana geldi. Caddede aracıyla seyir halinde olan Eczacılar Odası Başkanı Özgün Sağır, aracının önüne kesen B.E. tarafından önce aracının içinde ardından dışarıda darbedildi. Hastaneden darp raporu alan Sağır, B.E., hakkında şikayetçi oldu. Gözaltına alınan B.E., savcılık işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. B.E.'nin emniyetteki ifadesinde, trafik yüzünden tartıştıklarını, Sağır'ı daha önce tanımadığını birbirlerini darp ettiklerini söylediği öğrenildi.