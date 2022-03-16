Mersin'e gelen gemiden ayçiçek yağı sevkiyatı başladı - Haberler

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Mersin'e gelen gemiden ayçiçek yağı sevkiyatı başladı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Mersin'e gelen gemiden ayçiçek yağı sevkiyatı başladı

Rusya'nın Yisk Limanı'ndan 9 Mart'ta çıkış yapan ve bu sabah Mersin'e ulaşan Lilac isimli gemiden ayçiçeği yağının sevkiyatı başladı.

Rusya'nın Yisk Limanı'ndan 9 Mart'ta çıkış yapan ve bu sabah Mersin'e ulaşan Lilac isimli gemiden ayçiçeği yağının sevkiyatı başladı.

Tonlarca ayçiçeği yağını taşıyan yük gemisi Lilac, Rusya'nın Yisk Limanı'ndan Çarşamba günü hareket ederek, 7 günlük yolcuğun ardından bu sabah Mersin'in merkez Akdeniz ilçesi açıklarına ulaştı. Mersin'in 5 mil açığında özel bir firmaya ait platforma yanaşan gemi, 6 bin 99 ton ayçiçeği yağı yükünü, firmanın depolarına aktarmaya başladı.

Sevkiyatın yaklaşık 30 saat sürmesi bekleniyor.

(İHA)

Mersin'e gelen gemiden ayçiçek yağı sevkiyatı başladı

Mersin'e gelen gemiden ayçiçek yağı sevkiyatı başladı

Mersin'e gelen gemiden ayçiçek yağı sevkiyatı başladı

Mersin'e gelen gemiden ayçiçek yağı sevkiyatı başladı

Mersin'e gelen gemiden ayçiçek yağı sevkiyatı başladı

Mersin'e gelen gemiden ayçiçek yağı sevkiyatı başladı

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Ekonomi, Güncel, Haberler

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