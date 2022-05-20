Mersin'e atanan Vali Pehlivan, Şırnak'tan törenle uğurlandı - Haberler

Mersin'e atanan Vali Ali Hamza Pehlivan, uğurlama töreninin ardından Şırnak'tan ayrıldı.

Valilik binası önünde düzenlenen uğurlama töreninde, kalabalıkla tokalaşan Pehlivan, helallik istedi.

Pehlivan, burada yaptığı konuşmada, duygularını ifade etmekte zorluk yaşadığını söyledi.

Şırnaklıların kendisini sevdiğini, kendisinin de Şırnak'ı çok sevdiğini belirten Pehlivan, " Şırnak'ın bütün kesimiyle güzel bir hukukumuz, güzel bir bağımız oldu." dedi.

Şırnak için çalışma arkadaşları ile birlikte güzel hizmetler yapmaya çalıştıklarını dile getiren Pehlivan, şunları kaydetti:

"Ailece çok güzel günlerimiz oldu. Şırnak gönlümüzde her zaman müstesna yerini muhafaza edecektir. Hepinize bu sürede göstermiş olduğunuz ilgiden, vermiş olduğunuz desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın."

Daha sonra Pehlivan, il protokolü ve vatandaşlarla vedalaşarak kentten ayrıldı.