Üye Girişi
Haberler

Mersin'den Sudan'a 2.400 Ton İnsani Yardım Gönderiliyor

Mersin'den Sudan'a 2.400 Ton İnsani Yardım Gönderiliyor
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İHH İnsani Yardım Vakfı ve Kuwait Society for Relief işbirliğiyle hazırlanan 2.400 ton insani yardım malzemesi, Mersin'den Sudan'a gönderilmek üzere 'Anadolu' adlı gemiye yüklendi. Sudan Büyükelçisi Eltayeb, Türkiye ile Sudan arasında önemli bir köprü kurulduğunu vurguladı.

İhh İnsani Yardım Vakfı ve Kuveyt merkezli Kuwait Society for Relief (KSR) kurumu koordinasyonunda hazırlanan 2 bin 400 ton insani yardım malzemesi, Mersin'den yola çıkacak gemiyle Sudan'a ulaştırılacak.

Sudan'da süren insani kriz nedeniyle İHH İnsani Yardım Vakfı ve KSR Relief öncülüğünde başlatılan çalışma kapsamında temin edilen gıda, hijyen ve barınmadan oluşan 2 bin 400 ton yardım malzemesi Mersin Uluslararası Limanı'ndaki "Anadolu" adlı gemiye yüklendi.

Sudan'ın Ankara Büyükelçisi Nadir Yousif Eltayeb, limanda düzenlenen törende, burada olmaktan büyük bir onur duyduğunu söyledi.

Yapılan yardımlarda emeğe geçenlere teşekkür eden Eltayeb, "Gerçekten hem hükümetim hem Sudan halkı size teşekkürlerini sunuyor. Son 3 ayda eğer denilmesi gerekiyorsa Türkiye ile Sudan arasında bir köprü yapıldığını düşünebiliriz. Neredeyse 8 bin ton yardım malzemesi gönderildi ve biz bu zamanda bunlara çok ihtiyaç duyuyoruz. Gerçekten de Sudan halkı ve hükümeti bu iyiliği de unutmayacaktır." dedi.

İHH İnsani Yardım Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Emre Kaya da bir geminin daha yeryüzündeki mazlum coğrafyalardan birine gönderilmesi için bir araya geldiklerini belirtti.

Dünyanın birçok yerinde savaşlar, iç karışıklıklar, doğal afetler nedeniyle kan ve gözyaşının dinmediğini belirten Kaya, "Burada işte birbirleriyle dayanışma içerisinde olan ülkelerin, halkların, kurumların ortaya bir iyilik gemisini çıkardığını ve binlerce, yüz binlerce insana hayat olacak projelerin hayata geçirilmesine vesile olduğunu görüyoruz." diye konuştu.

Kaya, 1 ay önce de Gazze'ye yine aynı kurumla birlikte bir gemi gönderdiklerini söyledi.

KSR Genel Müdürü Abdulaziz Alobaid, yardımlarının bundan sonra da süreceğini kaydetti.

Geminin işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün yola çıkacağı öğrenildi.

Kaynak: AA / Bekir Ömer Fansa - Güncel

Uluslararası İlişkiler Türkiye Güncel mersin Sudan Yaşam Dünya İHH İHH

Raporda büyük bir soru işareti var! Narin'in kopuk bacağıyla ilgili kafa karıştıran ayrıntı

Narin'in kopuk bacağıyla ilgili kafa karıştıran ayrıntı

 Savaşın ayak sesleri! Hizbullah'ın misillemesi sonrası İsrail yeniden Beyrut'u vurmaya başladı

Hizbullah misilleme yaptı, İsrail anında karşı atağa geçti

 Masaj detayı çok konuşulur! Seçil Erzan, Fatih Terim'den aldığı paraları ne yaptığını ilk kez anlattı

Fatih Terim'den aldığı paraları ne yaptığını ilk kez anlattı
Yol tartışması kanlı bitti: Baba, oğul ve gelin av tüfeğiyle öldürüldü

Baba, oğul ve gelin öldürüldü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kızılcık Şerbeti 69. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 20 Eylül Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Kızılcık Şerbeti CANLI İZLE! Show TV Kızılcık Şerbeti 68. bölüm, yeni bölümde neler oldu 20 Eylül Cuma? Arda Güler sevgilisi Duru Nayman kim? Duru Nayman kaç yaşında, mesleği ne? "Başı açık kız öğrenciye karşıyız" diyen müdür kim, Ergin Kaya Kırbıyrık açığa alındı mı? 21-22 Eylül Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam ya da indirim var mı, gelecek mi? 21-22 Eylül bugün ve yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, kaç derece? Katyuşa Füzesi nedir, menzili ne kadardır, hangi ülkelerde var? Türk Escobar kimdir, öldü mü,neden öldü? YALI ÇAPKINI SON BÖLÜM İZLE! Yalı Çapkını 75. bölüm TEK PARÇA FULL İZLE! BUSKİ Bursa su kesintisi! 21-22 Eylül Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İstanbul İSKİ su kesintisi! 21-22 Eylül Esenyurt, Pendik, Bağcılar, Bahçelievler su kesintisi listesi! Sular kesintisi ne zaman bitecek?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });