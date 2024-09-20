Mersin'den Sudan'a 2.400 Ton İnsani Yardım Gönderiliyor

İhh İnsani Yardım Vakfı ve Kuveyt merkezli Kuwait Society for Relief (KSR) kurumu koordinasyonunda hazırlanan 2 bin 400 ton insani yardım malzemesi, Mersin'den yola çıkacak gemiyle Sudan'a ulaştırılacak.

Sudan'da süren insani kriz nedeniyle İHH İnsani Yardım Vakfı ve KSR Relief öncülüğünde başlatılan çalışma kapsamında temin edilen gıda, hijyen ve barınmadan oluşan 2 bin 400 ton yardım malzemesi Mersin Uluslararası Limanı'ndaki "Anadolu" adlı gemiye yüklendi.

Sudan'ın Ankara Büyükelçisi Nadir Yousif Eltayeb, limanda düzenlenen törende, burada olmaktan büyük bir onur duyduğunu söyledi.

Yapılan yardımlarda emeğe geçenlere teşekkür eden Eltayeb, "Gerçekten hem hükümetim hem Sudan halkı size teşekkürlerini sunuyor. Son 3 ayda eğer denilmesi gerekiyorsa Türkiye ile Sudan arasında bir köprü yapıldığını düşünebiliriz. Neredeyse 8 bin ton yardım malzemesi gönderildi ve biz bu zamanda bunlara çok ihtiyaç duyuyoruz. Gerçekten de Sudan halkı ve hükümeti bu iyiliği de unutmayacaktır." dedi.

İHH İnsani Yardım Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Emre Kaya da bir geminin daha yeryüzündeki mazlum coğrafyalardan birine gönderilmesi için bir araya geldiklerini belirtti.

Dünyanın birçok yerinde savaşlar, iç karışıklıklar, doğal afetler nedeniyle kan ve gözyaşının dinmediğini belirten Kaya, "Burada işte birbirleriyle dayanışma içerisinde olan ülkelerin, halkların, kurumların ortaya bir iyilik gemisini çıkardığını ve binlerce, yüz binlerce insana hayat olacak projelerin hayata geçirilmesine vesile olduğunu görüyoruz." diye konuştu.

Kaya, 1 ay önce de Gazze'ye yine aynı kurumla birlikte bir gemi gönderdiklerini söyledi.

KSR Genel Müdürü Abdulaziz Alobaid, yardımlarının bundan sonra da süreceğini kaydetti.

Geminin işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün yola çıkacağı öğrenildi.