Mersin'deki zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı - Haberler

Mersin'deki zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı
AA - Selahattin Özbozkurt - Güncel
Mersin'in Tarsus ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Tarsus-Pozantı Otoyolu Çamalan denetim istasyonu yakınlarında 33 V 9205, 01 SD 362 ve 31 ADN 207 plakalı otomobiller çarpıştı.
Kazada 33 V 9205 plakalı aracın sürücüsü M.A.A. yanında bulunan M.A. ile 01 SD 362 plakalı araç sürücüsü M.Ö. yaralandı.
Olay yerine sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi
Araçtan çıkartılan yaralılar, Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
AA / Selahattin Özbozkurt - Güncel