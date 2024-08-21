Mersin'deki yangın karadan müdahaleyle kontrol altına alındı
Mersin'in Erdemli ilçesindeki zirai ve ormanlık alanda çıkan yangın, karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Akpınar Mahallesi Göktepe mevkisinde başlayan yangına ekipler, 7 arazöz, 3 su tankeri ve iş makinelerinin desteğiyle müdahale etti. Sarp arazi yapısına sahip bölgedeki çalışmalar sürüyor.
Mersin'in Erdemli ilçesindeki zirai ve ormanlık alanda çıkan yangın karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Akpınar Mahallesi Göktepe mevkisinde akşam saatlerinde başlayan yangına ekipler, 7 arazöz, 3 su tankeri ve iş makinelerinin desteğiyle müdahale etti.
Karadan müdahale sonucu yangın kontrol altına alındı.
Sarp arazi yapısına sahip bölgedeki çalışmalar sürüyor.