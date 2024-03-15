Mersin'deki villada çıkan yangın söndürüldü
Mersin'in Toroslar ilçesindeki bir villada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucunda villada hasar oluştu ve dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı.
Mersin'in Toroslar ilçesindeki villada çıkan yangın söndürüldü.
Çağdaşkent Mahallesi'ndeki villada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Ev sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen yangın nedeniyle villada hasar oluştu.
Dumandan etkilenen bir kişi de sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.