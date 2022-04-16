Mersin'deki Uluslararası Karacaoğlan Resim Sempozyumu sona erdi

Mersin'in Mut ilçesinde 10 Nisan'da başlayan "1 Uluslararası Karacaoğlan Resim Sempozyumu" sona erdi.

Mut Belediyesinin desteğiyle Mut Uluslararası Sanat, Kültür, Eğitim ve Müzecilik Derneği (USKEM) tarafından 9 ülkeden 27 ressamın katılımıyla düzenlenen sempozyum, katılımcıların Karaekşi Mesire Alanı ve Karacaoğlan Çınaraltı Parkı'nda düzenlenen canlı performans eserlerinin sergilenmesiyle tamamlandı.

USKEM Başkanı Muhammet İnce, Kale festival alanında düzenlenen serginin açılışında, gelenekten geleceğe, yerelden evrensele köprü oluşturma gayeleri olduğunu belirtti.

Katılan resim sanatçılar adına konuşan Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Görevlisi Yıldız Özfırat Allahverdi de ilk kez gördüğü Mut'un kültür ve sanat değerleri açısından çok zengin bir coğrafya olduğunu belirtti.

Konuşmaların ardından Kaymakam Batuhan Bingöl, Belediye Başkanı Volkan Şeker ve katılımcılar kurdele keserek sergiyi açtı.