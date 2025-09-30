Haberler

Mersin'deki 'Uçan Tabut' Savaş Uçağı Kaldırıldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin sahilinde sergilenen ve ömrünü tamamlayan CF-104 Starfighter tipi savaş uçağı, 'uçan tabut' olarak bilinen simge uçağın kaldırılmasıyla gündeme geldi. Türkiye'ye 1983 yılında hibe edilen uçak, 26 yıl boyunca Mersin'de sergilendi.

MERSİN sahilinde sergilenen, 'uçan tabut' adı verilen simge savaş uçağı, ömrünü tamamladığı için kaldırıldı.

Kanada'dan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) 1983 yılında hibe edilen CF-104 Starfighter tipi savaş uçağı, gerek binlerce fit yüksekliğe çıkması, gerekse de hızı nedeniyle dönemin en etkili av önleme ve bombardıman uçakları arasında yer aldı. Uçtuğu dönemlerde yüksek kaza oranından ötürü 'uçan tabut' olarak da anılan uçak, son uçuşlarının ardından hangara çekilerek, anıt uçak olarak Türkiye'nin çeşitli yerlerinde sergilenmesi için gönderildi. 1999 yılında TSK tarafından 8-7005 koduyla Mersin'e hibe edilen uçak, 26 yıl boyunca Adnan Menderes Bulvarı üzeri Pozcu Sahili'nde sergilendi. Kentin simgesi haline gelen uçağın çeşitli yerlerine sık sık kuşların yuva yaptığı görüldü. Ömrünü tamamlayan uçak, vinçle kaldırıldı.

Haber : Kamera: ADANA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Araç sahipleri dikkat! Eski tip sürücü belgelerini yenilemek için son tarih 31 Ekim

Araç sahipleri dikkat! Son tarih 31 Ekim, bu sefer süre uzatılmayacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
UEFA Gençlik Ligi'nde Galatasaray, Liverpool'a diş geçiremedi

Galatasaray U19, Liverpool U19'a diş geçiremedi
Etkileşim uğruna yaptıklarına bakın! Cinsiyet öğrenme partisinde son nokta

Sosyal medya çılgınlığının geldiği son noktaya bakın
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.