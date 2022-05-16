Mersin'deki trafik kazasında ölen polisin cenazesi Adana'da defnedildi - Haberler

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Mersin'deki trafik kazasında ölen polisin cenazesi Adana'da defnedildi

AA - Muzaffer Çağlıyaner - Güncel
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Mersin'deki trafik kazasında ölen polisin cenazesi Adana'da defnedildi

Mersin'in Yenişehir ilçesinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru Ergün Sert'in cenazesi, memleketi Adana'da son yolculuğuna uğurlandı.

Mersin'in Yenişehir ilçesinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru Ergün Sert'in cenazesi, memleketi Adana'da son yolculuğuna uğurlandı.

Mersin'de dün sabah saatlerinde Menteş Mahallesi'nde 06 BVH 600 plakalı otomobilinin devrilmesi sonucu yaşamını yitiren Sert için Buruk Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi.

Yakınları ve meslektaşlarının katıldığı törende Ergün Sert'in eşi Gamze, babası Mustafa, annesi Nazmiye ve kardeşi Ebru Sert gözyaşı döktü.

Kılınan cenaze namazının ardından Sert'in naaşı, aynı mezarlıkta toprağa verildi.

Mersin Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Motosikletli Yunus Timleri'nde görevli Ergün Sert, dün sabah saatlerinde Menteş Mahallesi'nde 06 BVH 600 plakalı otomobilinin devrilmesi sonucu hayatını kaybetmişti.

AA / Muzaffer Çağlıyaner - Güncel

Polis Memuru, Yenişehir, Mersin, Adana, Güncel, Haberler

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