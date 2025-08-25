Mersin'deki Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Genç Kızın Cenazesi Toprağa Verildi

MERSİN'in Erdemli ilçesinde yaz kampına götürülen çocukları taşıyan minibüsün TIR'a çarptığı kazada hayatını kaybeden 2 kişiden Farah Elmasri'nin (17) cenazesi Diyarbakır'da toprağa verildi.

Kaza, dün sabah saatlerinde ilçeye bağlı Ayaş Mahallesi Yemişkumu sahili mevkisinde meydana geldi. Diyarbakır'da yurtta kalan çocukları Mersin'e tatile götürmek için yola çıkan Mehmet Emin A. yönetimindeki 21 BB 849 plakalı minibüs, yol kenarında park halindeki 27 AGY 921 plakalı TIR'a çarptı. Kazada, araçtaki devlet korumasındaki yabancı uyruklu Farah Elmasri ile Aile ve Sosyal Hizmetler bakım personeli Yıldız Polat (38) yaşamını yitirdi, 10 kişi ise yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla bölgedeki hastanelere kaldırıldı.

Yapılan otopsinin ardından Yıldız Polat'ın cenazesi dün gece Siirt'in Kurtalan ilçesine getirilerek toprağa verildi. Diyarbakır'da yurtta kalan Farah Elmasri'nin cenazesi ise Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki Yeniköy Mezarlığı'na getirildi. Buradaki cenaze törenine, Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürü Ayşegül Yıldırım Kara ve yardımcısı Seyfi Bozçelik, Diyarbakır Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Aydın Polat, AK Parti İl Başkanı Ömer İler ve vatandaşlar katıldı. Kılınan namazın ardından Elmasri'nin cenazesi toprağa verildi.

Haber: Gıyasettin TETİK-Selim KAYADİYARBAKIR